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9 апреля, 21:55

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

Началась прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Астон Виллой»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото ФК «ПСЖ»
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Началась прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Астон Виллой». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Астон Вилла» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке (с 22.00 мск).

Лига чемпионов. 1/4 финала.
09 апреля, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Астон Вилла

«ПСЖ» в первом матче 1/8 финала проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:1, в ответной игре парижане победили англичан в серии пенальти (1:0, пенальти 4:1). «Астон Вилла» в 1/8 финала обыграла «Брюгге» в двух матчах (3:1, 3:0).

Ответная встреча соперников состоится 15 апреля.

Рафинья, Карим Адейеми и&nbsp;Усман Дембеле.«Барселона» — «Боруссия», «ПСЖ» — «Астон Вилла». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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