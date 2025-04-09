«ПСЖ» и «Астон Вилла» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов в среду, 9 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» Парижа (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Астон Вилла» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Также платформа запускает перекличку лучших моментов всех встреч вечера.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

09 апреля, 22:00. Parc des Princes (Париж)

В субботу, 5 апреля, «ПСЖ» в четвертый раз подряд стал чемпионом Франции после победы над «Анже» (1:0). «Астон Вилла» в этот же день обыграла «Ноттингем Форест» в АПЛ (2:1).

Ответный матч соперников состоится в Бирмингеме (Англия) во вторник, 15 апреля.