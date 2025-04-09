«ПСЖ» примет «Астон Виллу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в среду, 9 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Астон Вилла» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

09 апреля, 22:00. Parc des Princes (Париж)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция и другой контент платформы доступны при наличии подписки. Стриминговый сервис также проведет трансляцию с тифлокомментариями (для слабовидящих) и только с интершумом.

В плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Брест» в стыковом раунде и «Ливерпуль» — в 1/8 финала. «Астон Вилла» после общего этапа напрямую вышла в 1/8 финала и обыграла «Брюгге».

Ответный матч соперников пройдет в Бирмингеме в следующий вторник, 15 апреля.