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«ПСЖ» — «Атлетико»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Атлетико» проведут матч в Лиге чемпионов 6 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«ПСЖ» и «Атлетико» проведут матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Начало игры на стадионе «Парк де Пренс» в Париже — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Атлетико» также можно найти в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Атлетико

«ПСЖ» в 3-м туре общего этапа сыграл вничью с ПСВ (1:1), а «Атлетико» уступил «Лиллю» в домашнем матче (1:3).

В трех матчах парижане набрали 4 очка, а мадридцы — 3.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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