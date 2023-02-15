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Сегодня, 01:52

«ПСЖ» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
14 февраля. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Единственный гол забил нападающий Кингсли Коман в начале второй половины встречи. Также дважды ворота мюнхенцев поразил Килиан Мбаппе, но его забитые мячи были отменены из-за офсайдов.

В концовке встречи «Бавария» осталась в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Бенжамен Павар.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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