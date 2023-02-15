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Лига чемпионов

Сегодня, 00:55

«Бавария» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» — «Бавария» — 0:1.
Фото AFP
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«Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0.

В составе мюнхенской команды забил полузащитник Кингсли Коман на 53-й минуте после передачи Альфонсо Дэвиса.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который вышел на поле на 57-й минуте, забивал в матче дважды на 74-й и 82-й минутах, но оба гола были отменены из-за офсайда.

На 90+2-й минуте защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
0:1
Бавария
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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