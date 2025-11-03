«ПСЖ» и «Бавария» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Parc des Princes (Париж)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Париже и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Бавария» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (трансляция доступна при наличии подписки на сервис). Платформа также проведет перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне (начало в 22.55 мск).

В 3 турах общего этапа «ПСЖ» и «Бавария» набрали по 9 очков.