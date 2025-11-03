3 ноября, 18:00
«ПСЖ» и «Бавария» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Париже и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Бавария» можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (трансляция доступна при наличии подписки на сервис). Платформа также проведет перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне (начало в 22.55 мск).
В 3 турах общего этапа «ПСЖ» и «Бавария» набрали по 9 очков.
!!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
