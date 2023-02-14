«ПСЖ» — «Бавария»: Месси и Неймар в стартовом составе, Мбаппе в запасе

«ПСЖ» и «Бавария» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий парижской команды Килиан Мбаппе остался в запасе. «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Верратти, Неймар, Данило, Нуну Мендеш, Солер, Месси, Заир-Эмери. Запасные: Рико, Летелье, Кимпембе, Бернат, Пембеле, Битшиабу, Фабиан Руис, Витинья, Гарби, Мбаппе, Экитике. «Бавария»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала. Запасные: Ульрайх, Шенк, Мазрауи, Дэвис, Сарр, Блинд, Станишич, Ваннер, Гнабри, Гравенберх, Тель, Ибрагимович А, Мюллер. Начало матча в 23.00 по московскому времени.