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Лига чемпионов

Сегодня, 21:45

«ПСЖ» — «Бавария»: Месси и Неймар в стартовом составе, Мбаппе в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» и «Бавария» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий парижской команды Килиан Мбаппе остался в запасе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Верратти, Неймар, Данило, Нуну Мендеш, Солер, Месси, Заир-Эмери.

Запасные: Рико, Летелье, Кимпембе, Бернат, Пембеле, Битшиабу, Фабиан Руис, Витинья, Гарби, Мбаппе, Экитике.

«Бавария»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.

Запасные: Ульрайх, Шенк, Мазрауи, Дэвис, Сарр, Блинд, Станишич, Ваннер, Гнабри, Гравенберх, Тель, Ибрагимович А, Мюллер.

Начало матча в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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