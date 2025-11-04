«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября

«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в 4-м туре Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начинается в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Parc des Princes (Париж)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матч в Париже и всего игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Бавария» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Трансляция встречи в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

В предыдущем туре Лиги чемпионов-2025/26 действующий победитель турнира «ПСЖ» обыграл «Байер» (7:2), а «Бавария» — «Брюгге» (4:0).