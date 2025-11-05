«ПСЖ» в большинстве проиграл «Баварии»

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:2. Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

На 4-й минуте нападающий мюнхенцев Луис Диас открыл счет. В середине первого тайма забил Усман Дембеле, но гол был отменен после просмотра повтора. На 32-й минуте Диас оформил дубль, а перед самым перерывом он получил красную карточку за фол на Ашрафе Хакими, которого заменили из-за травмы.

На 74-й минуте полузащитник парижан Жоау Невеш отыграл один мяч.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на 3-е место в турнирной таблице — 9 очков. «Бавария» вышла в лидеры — 12 очков.