«ПСЖ» — «Бавария»: Кварацхелия, Дембеле, Кейн начнут матч Лиги чемпионов с первых минут

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится в Париже и начнется в 23.00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Джонатан Та, Упамекано, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался в числе запасных.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов.