«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов УЕФА 4 ноября

«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 4 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Parc des Princes (Париж)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички. Ключевые события игры «ПСЖ» — «Бавария» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 3-м туре турнира парижане победили «Байер» со счетом 7:2. Команда из Мюнхена в 3-м туре ЛЧ обыграла «Брюгге» — 4:0.

