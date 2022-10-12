Сегодня, 01:10
«ПСЖ» и «Бефника» не выявили победителя в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
На 40-й минуте нападающий Кильян Мбаппе реализовал пенальти. После перерыва лиссабонская команда отыгралась благодаря голу экс-полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу.
После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования