Гол экс-полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу спас «Бенфику» от поражения в матче с «ПСЖ»

11 октября, 23:52
«ПСЖ» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Париже.
На 40-й минуте форвард парижан Кильян Мбаппе открыл счет. Лиссабонцам удалось отыграться на 62-й минуте. Голом отметился экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, игравший в России в сезоне-2019/20.
После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.
В следующем туре группового турнира «ПСЖ» встретится с «Маккаби», а «Бенфика» — с «Ювентусом». Обе встречи пройдут 25 октября.
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