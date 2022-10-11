Гол экс-полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу спас «Бенфику» от поражения в матче с «ПСЖ»

«ПСЖ» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Париже.

На 40-й минуте форвард парижан Кильян Мбаппе открыл счет. Лиссабонцам удалось отыграться на 62-й минуте. Голом отметился экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, игравший в России в сезоне-2019/20.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.

В следующем туре группового турнира «ПСЖ» встретится с «Маккаби», а «Бенфика» — с «Ювентусом». Обе встречи пройдут 25 октября.