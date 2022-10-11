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Лига чемпионов

Сегодня, 21:14

«ПСЖ» — «Бенфика»: стартовые составы команд

Мария Гусева

«ПСЖ» примет «Бенфику» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«ПСЖ»: Доннарумма, Данилу, Маркиньос, Рамос, Хакими, Витинья, Верратти, Бернат, Сарабия, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Навас, Рико, Руис, Мюкиле, Солер, Бичиабу, Заир-Эмери, Гарби, Экитике.

«Бенфика»: Влаходимос, Бах, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Флорентину, Эурснес, Фернандес, Рафа Силва, Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш.

Запасные: Элтон Лейте, Жилберто, Диогу Гонсалвеш, Родриго Пиньо, Шикинью, Ристич, Брукс, Жил Диаш, Муса, Жоао Виктор, Энрике Араужу, Дракслер.

После трех туров «ПСЖ» лидирует в группе H, набрав 7 очков. «Бенфика» также набрала 7 баллов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бенфика».

Лига чемпионов. Группа H
11 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бенфика

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 0
Реал 0
1-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
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