«ПСЖ» сыграет с «Боруссией» в матче Лиги чемпионов 7 мая

7 мая «ПСЖ» дома примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

В 21.40 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется видеотрансляция противостояния «ПСЖ» — «Боруссия». В прямом эфире и по подписке игру Лиги чемпионов также покажут на телеканале «Матч Премьер» начиная с 21.45 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры «ПСЖ» — «Боруссия». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов поединка ЛЧ.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» дома на арене «Сигнал Идуна Парк» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол на 36-й минуте встречи забил форвард немецкого клуба Никлас Фюллкруг.

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