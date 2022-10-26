«ПСЖ» — «Маккаби»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» разгромил «Маккаби» (7:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла на «Парк де Пренс».

У хозяев по два гола забили Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а также по одному мячу на счету Неймара и Карлоса Солера. В составе гостей дублю оформил Абдулайе Сек.

«ПСЖ» набрал 11 очков и гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с 3 очками располагается на последней строчке..