Дубли Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» крупную победу над «Маккаби». Парижане вышли в 1/8 финала ЛЧ

«ПСЖ» на своем поле разгромил «Маккаби» из Хайфы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижский клуб победил с крупным счетом — 7:2.

По дублю сделали нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Еще по голу на счету форварда Неймара и полузащитника Карлоса Солера. Также один мяч израильтяне забили в свои ворота.

«ПСЖ» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Маккаби» (3 очка) сохраняет шансы получить путевку в Лигу Европы.