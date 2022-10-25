Дубли Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» крупную победу над «Маккаби». Парижане вышли в 1/8 финала ЛЧ

25 октября, 23:51
«ПСЖ» на своем поле разгромил «Маккаби» из Хайфы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижский клуб победил с крупным счетом — 7:2.
По дублю сделали нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Еще по голу на счету форварда Неймара и полузащитника Карлоса Солера. Также один мяч израильтяне забили в свои ворота.
«ПСЖ» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Маккаби» (3 очка) сохраняет шансы получить путевку в Лигу Европы.
Методология
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Основные источники исследования