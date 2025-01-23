«ПСЖ» отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Манчестер Сити»

«ПСЖ» переиграл «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:2. Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

В конце первого тайма защитник парижан Ашраф Хакими забил мяч, но гол отменил ВАР из-за офсайда. После перерыва английская команда за 3 минуты забила два голам — отличились Джек Грилиш и Эрлин Холанн. Однако парижана удалось быстро отыграться — отличились Усман Дембеле и Брэдли Барколя. Победу «ПСЖ» принес гол Жоау Невеша на 78-й минуте. В добавленное время Гонсалу Рамуш забил четвертый мяч парижан и установил окончательный счет.

«ПСЖ» набрал 10 очков и поднялся на 22-е место в турнирной таблице. «Сити» опустился на 25-ю строчку, имея 8 очков.