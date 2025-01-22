«ПСЖ» и «Манчестер Сити» будут играть в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно также в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в Париже в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также идет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста (с началом в 23.00 мск).

Перед этим туром общего тура ЛЧ-2024/25 «ПСЖ» с семью очками занимал 26-е место, а «Ман Сити» с восемью очками шел 24-м.