Сегодня, 22:04
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Игра пройдет в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. Российский голкипер хозяев Матвей Сафонов начнет матч в запасе.
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Дуэ, Ли.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканджи, Нуньеш, Силва, Ковачич, Савиньо, Де Брейне, Фоден, Холанн.
«ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Реал» — «Зальцбург», «Фейеноорд» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов