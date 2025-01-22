«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Холанн сыграет с первых минут, Сафонов остался в запасе

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. Российский голкипер хозяев Матвей Сафонов начнет матч в запасе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Дуэ, Ли.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканджи, Нуньеш, Силва, Ковачич, Савиньо, Де Брейне, Фоден, Холанн.

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