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Сегодня, 13:10

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз в рамках Лиги чемпионов. «Ман Сити» побеждал четыре раза, парижане были сильнее один раз, еще одна игра завершилась вничью.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Манчестер Сити

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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