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Лига чемпионов

Судейство

Сегодня, 01:25

«ПСЖ» — «Ньюкасл»: ошибку Марчиняка исправил ВАР, пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья матча «ПСЖ» — «Ньюкасл» Шимон Марчиняк.
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«ПСЖ» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

На 90+5-й минуте матча судья Шимон Марчиняк с той позиции, которую он занимал, не мог увидеть, что после удара Усмана Дембеле в штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой Валентино Ливраменто. В итоге был ошибочно не назначен пенальти.

Арбитру на помощь пришли ВАР Томаш Квятковски и АВАР Иван Бебек. После их вмешательства и просмотра видеозаписи менее чем через две минуты решение Марчиняка было изменено — он правильно наказал гостей 11-метровым ударом.

Рука Ливраменто была отставлена от тела, мяч отлетел в нее рикошетом от тела, осознанной игры в мяч со стороны защитника не было. По современным правилам это основания для пенальти.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Шимон Марчиняк
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