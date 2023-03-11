«ПСЖ» обратился к фанатам после вылета из Лиги чемпионов

«ПСЖ» обратился к своим болельщикам после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб попросил фанатов оставаться едиными.

«Зная о приложенных вами усилиях, особенно в этот сложный период, мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за вашу непоколебимую поддержку в Мюнхене. Семья «ПСЖ» знает, как преодолевать трудности, умеет восстанавливаться, знает, как оставаться единым, несмотря на возникающие препятствия. Вместе мы всегда сильнее. Мы должны смотреть в будущее с главной целью клуба — выиграть чемпионат. Завоевание этого 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом, остается нашим приоритетом. Мы стремимся привлекать вас все больше и больше, потому что вместе мы строим будущее клуба», — написал «ПСЖ» в сообщении, отправленном по электронной почте своим болельщикам.

8 марта «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проигра «Баварии» по сумме двух матчей — 0:1 и 0:2.