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Сегодня, 21:10

«ПСЖ» — ПСВ: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«ПСЖ» сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters
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«ПСЖ» встретится с ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — ПСВ можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-сервисе Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний данная встреча соперников будет первой.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
ПСВ

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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