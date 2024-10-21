«ПСЖ» встретится с ПСВ в Лиге чемпионов 22 октября

«ПСЖ» встретится с ПСВ в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Матч пройдут на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — ПСВ можно в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

«ПСЖ» во 2-м туре уступил «Арсеналу» (0:2), а ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1).