Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» дома обыграл «Ювентус» в матче 1-го тура группы Н Лиги чемпионов — 2:1.

Оба гола в составе парижской команды забил Килиан Мбаппе в первом тайме. Во втором тайме Уэстон Маккенни сократил отставание итальянской команды.

В другом матче группы Н «Бенфика» обыграла «Маккаби» из Хайфы со счетом 2:0. Голами в составе португальской команды отметились Рафа Силва и Алехандро Гримальдо.

По итогам 1-го тура группу Н возглавляет «Бенфика» (3 очка), «ПСЖ» — второй (3 очко), «Ювентус» — третий (0 очко), «Маккаби» — четвертый (0 очков).

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».