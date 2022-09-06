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Лига чемпионов

6 сентября, 23:52

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» — «Ювентус» — 2:1.
Фото AFP

«ПСЖ» дома обыграл «Ювентус» в матче 1-го тура группы Н Лиги чемпионов — 2:1.

Оба гола в составе парижской команды забил Килиан Мбаппе в первом тайме. Во втором тайме Уэстон Маккенни сократил отставание итальянской команды.

В другом матче группы Н «Бенфика» обыграла «Маккаби» из Хайфы со счетом 2:0. Голами в составе португальской команды отметились Рафа Силва и Алехандро Гримальдо.

По итогам 1-го тура группу Н возглавляет «Бенфика» (3 очка), «ПСЖ» — второй (3 очко), «Ювентус» — третий (0 очко), «Маккаби» — четвертый (0 очков).

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

Лига чемпионов. Группа H
06 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Ювентус
Лига чемпионов. Группа H
06 сент, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
2:0
Маккаби Хайфа
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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