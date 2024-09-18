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Сегодня, 21:10

«ПСЖ» — «Жирона»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Жирона» встречаются в матче Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«ПСЖ» и «Жирона» встречаются в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (доступно по подписке). Также в сервисе доступна перекличка вечерних встреч.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «ПСЖ» — «Жирона» можете отслеживать в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона

В этом матче в «ПСЖ» дебютирует голкипер сборной России Матвей Сафонов. Его участие в игре стало возможным после травмы основного вратаря парижан, итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Для испанского клуба участие в Лиге чемпионов станет первым в истории.

ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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