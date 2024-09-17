Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

17 сентября, 22:45

«ПСЖ» — «Жирона»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграет с «Жироной» в матче Лиги чемпионов УЕФА с 18 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«ПСЖ» и «Жирона» проведут матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игры «ПСЖ» — «Жирона» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Прямые трансляции Лиги чемпионов и другой контент платформы доступны при наличии подписки на сервис. «Okko Спорт» также будет показывать перекличку вечерних матчей среды в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события матча «ПСЖ» — «Жирона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона

В составе чемпиона Франции «ПСЖ» на поле может появиться российский вратарь Матвей Сафонов. Голкипер до этого не играл за парижан в официальных матчах.

«Жирона» в прошлом сезоне заняла 3-е место в чемпионате Испании и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшая жена обвинила Грицюка в намеренном снижении зарплаты в СКА
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Кейн стал самым результативным английским игроком в истории Лиги чемпионов
Ван Дейк назвал невероятной игру «Ливерпуля» в матче с «Миланом»
«Ливерпуль» безжалостно разобрался с «Миланом». Сейчас это команды разного уровня
Эндрик стал самым самым молодым игроком, забившим за «Реал» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов: результаты матчей 17 сентября
«Бавария» забила Загребу 9 голов, «Ливерпуль» обыграл «Милан», Мбаппе отличился за «Реал». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя