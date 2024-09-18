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Сегодня, 02:46

Пулишич раскритиковал игру «Милана» в матче с «Ливерпулем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич недоволен игрой команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).

«Нам с трудом удавалось держать мяч на половине поля соперника. Это тяжелый момент, мы недовольны. «Милану» нужно совершенствоваться, чтобы выигрывать матчи. Временами у нас была правильная энергия, но мы не могли поддерживать ее постоянно», — приводит слова Пулишича сайт УЕФА.

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн забил четыре гола в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Загреб (9:2). Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

«Милан» следующий матч в Лиге чемпионов проведет 1 октября. Команда на выезде сыграет с «Байером».

Кристиан Пулишич
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Милан

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