Пулишич считает, что «Милан» незаслуженно проиграл «ПСЖ»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич считает, что команда незаслуженно проиграла матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).

«Мы сдали этот матч. У меня была возможность сравнять счет, но я упустил ее. Нужно сохранять уверенность в себе, у нас были хорошие выступления в начальной части сезона. Надо переключаться на следующие матчи», — цитирует Пулишича pianetamilan.it.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.