Рабьо надеется на победу «Ювентуса» в матче с «Маккаби»

Сегодня, 12:30
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал, чего ждет от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Маккаби».
«Игроки постоянно общаются между собой в раздевалке, все хотят побеждать. У «Ювентуса» неплохая группа, а потому в оставшихся матчах нужно выложиться по максимуму. Мы хотим победить в предстоящем поединке, а затем добиться выхода в плей-офф», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.
Матч «Маккаби» — «Ювентус» состоится сегодня, 11 октября, и начнется в 19.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования