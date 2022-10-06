Рабьо: «Ювентусу» был очень нужен такой игрок, как Ди Мария»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над «Маккаби» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече француз оформил дубль.

«Мы нуждались в этих победах. Не важно, кто забивает. Главное, чтобы были голы. Я всегда это говорил. Сегодня пришла моя очередь, и я очень этому рад. Ди Мария прекрасно сыграл. Нам был очень нужен такой игрок, который способен отдавать классные передачи своей левой», — цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо.

«Ювентус» с 3 очками занимает третье место в своей группе. «Маккаби» — последний (0 очков).