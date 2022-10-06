Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:11

Рабьо: «Ювентусу» был очень нужен такой игрок, как Ди Мария»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над «Маккаби» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече француз оформил дубль.

«Мы нуждались в этих победах. Не важно, кто забивает. Главное, чтобы были голы. Я всегда это говорил. Сегодня пришла моя очередь, и я очень этому рад. Ди Мария прекрасно сыграл. Нам был очень нужен такой игрок, который способен отдавать классные передачи своей левой», — цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо.

«Ювентус» с 3 очками занимает третье место в своей группе. «Маккаби» — последний (0 очков).
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035687--juventus-vs-m-haifa/
Адриен Рабьо
Анхель Ди Мария
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Овечкина раскрыла романтическую традицию: «Едем в ресторан и на ночь остаемся в отеле вдвоем»
КХЛ оштрафовала Ротенберга за запрещенный жест. Что он показал и сколько за это заплатит
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Российские штурмовики Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ
Экономист объяснил последствия присоединения новых регионов для курса рубля
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Аллегри — о победе над «Маккаби»: «После матча в раздевалке было тихо»
Дарами считает, что вратарь «Копенгагена» здорово сыграл в матче с «Сити»
Лопетеги попрощался с «Севильей» после поражения от «Боруссии»
«Ювентус» — «Маккаби»: видееобзор матча Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Анчелотти признался, что удовлетворен победой над «Шахтером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Аллегри — о победе над «Маккаби»: «После матча в раздевалке было тихо»