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Лига чемпионов

7 сентября, 01:29

Рабьо прокомментировал поражение «Ювентуса» от «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Адриан Рабьо.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас был сложный первый тайм — особенно первые 20 минут, когда мы просто смотрели, как они играют. У нас есть сожаления, потому что мы пропустили два быстрых гола, и это изменило игру. Во втором тайме мы преобразились. Мы не сдались, мы пытались вернуться на прежний уровень и смогли доставить им достаточно проблем», — цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035655--paris-vs-juventus/
Адриен Рабьо
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