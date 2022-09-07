Рабьо прокомментировал поражение «Ювентуса» от «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас был сложный первый тайм — особенно первые 20 минут, когда мы просто смотрели, как они играют. У нас есть сожаления, потому что мы пропустили два быстрых гола, и это изменило игру. Во втором тайме мы преобразились. Мы не сдались, мы пытались вернуться на прежний уровень и смогли доставить им достаточно проблем», — цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».