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Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, как боролся на татами с нынешним главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.
— С особым интересом ждем итальянской дуэли «Милана» с «Наполи», теперь уже в Еврокубках. Как скажется на Хвиче недавнее поражение от миланцнев в чемпионате со счетом 0: 4?
— Тот результат не имеет ни малейшего значения. «Наполи» свое возьмет, — приводит сайт MK.RU слова Радченко.
— Тренер неаполитанцев Спаллетти кажется порой несколько мягкотелым...
— Вы с ним на татами не выходили. А я работал в штабе «Зенита». И он меня, чуть что, вызывал на ковер. А боролись мы с ним до потери пульса, поверьте. Упрямый парень.
— В реальном смысле на ковре?
— Да. Такая была разрядка.
— Кто выигрывал?
— Ничья. Хотя когда стояли в стойке, не отпускал до последнего. Уже, думаю, все, устали оба, одна поза. Ан-нет. Свирепый он. Насилу разнимали.
12 апреля «Наполи» сыграет с «Миланом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.