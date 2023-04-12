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Радченко — о Спаллетти: «Он меня, чуть что, вызывал на ковер. Боролись с ним до потери пульса»

Алина Савинова
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Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, как боролся на татами с нынешним главным тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.

— С особым интересом ждем итальянской дуэли «Милана» с «Наполи», теперь уже в Еврокубках. Как скажется на Хвиче недавнее поражение от миланцнев в чемпионате со счетом 0: 4?

— Тот результат не имеет ни малейшего значения. «Наполи» свое возьмет, — приводит сайт MK.RU слова Радченко.

— Тренер неаполитанцев Спаллетти кажется порой несколько мягкотелым...

— Вы с ним на татами не выходили. А я работал в штабе «Зенита». И он меня, чуть что, вызывал на ковер. А боролись мы с ним до потери пульса, поверьте. Упрямый парень.

— В реальном смысле на ковре?

— Да. Такая была разрядка.

— Кто выигрывал?

— Ничья. Хотя когда стояли в стойке, не отпускал до последнего. Уже, думаю, все, устали оба, одна поза. Ан-нет. Свирепый он. Насилу разнимали.

12 апреля «Наполи» сыграет с «Миланом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportmk.ru/sports/2023/04/11/ya-borolsya-na-rukakh-sospalletti-on-ne-imeet-prava-proigrat.html
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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