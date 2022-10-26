Рафа Силва признан лучшим игроком матча «Бенфика» — «Ювентус»

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва стал лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:3). 29-летний португалец после игры получил памятную награду.

Силва отыграл 87 минут и забил два гола, в том числе и победный.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.