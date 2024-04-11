Рафинья признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2). Бразилец оформил дубль в этой встрече.

«Он был очень опасен благодаря своей подвижности, скорости. Точно знал, когда быть готовым принять мяч или же воспользоваться пространством за спинами парижских защитников. Особенно выдающимся с технической точки зрения был его второй гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.