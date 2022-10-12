Серхио Рамос рассказал, чего не хватало «ПСЖ» в матче с «Бенфикой»

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал ничью с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Единственное, чего нам не хватало — это решимости. Это те маленькие детали, которые имеют значение. «Бенфика» — физически очень сильная команда, и она хорошо сработала тактически. Сегодня мы не смогли переиграть их, но мы должны продолжать. Мы лучшие в группе», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса.
После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.
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Основные источники исследования