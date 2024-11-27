Рамуш — о поражении «ПСЖ» от «Баварии»: «Это был матч 50 на 50»

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш высказался о своем возвращении в состав парижской команды и поражении в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Наконец-то я вернулся. Чувствую себя хорошо, даже несмотря на то, что мы проиграли. Думаю, что это был матч 50 на 50. Мы продолжим работать, это еще не конец Лиги чемпионов», — цитирует Рамуша RMC Sport.

Португальский форвард вернулся в парижскую команду после восстановления от разрыва связок голеностопа в августе.

«ПСЖ» с 4 очками занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.