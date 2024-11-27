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Сегодня, 07:02

Рамуш — о поражении «ПСЖ» от «Баварии»: «Это был матч 50 на 50»

Даниил Аршавский
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Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш высказался о своем возвращении в состав парижской команды и поражении в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Наконец-то я вернулся. Чувствую себя хорошо, даже несмотря на то, что мы проиграли. Думаю, что это был матч 50 на 50. Мы продолжим работать, это еще не конец Лиги чемпионов», — цитирует Рамуша RMC Sport.

Португальский форвард вернулся в парижскую команду после восстановления от разрыва связок голеностопа в августе.

«ПСЖ» с 4 очками занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Источник: RMC Sport
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш

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