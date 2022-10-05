Распадори — о победе над «Аяксом»: «Нам нужно продолжать в том же духе»

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори прокомментировал победу над «Аяксом» (6:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы по-настоящему счастливы, и нам нужно продолжать в том же духе — совершенствоваться день ото дня. Я никогда бы не подумал, что забью дважды на этом стадионе. Для меня важно, что в меня верят тренер, команда и клуб», — цитирует пресс-служба клуба Распадори.

После 3-х туров «Наполи» с 9-ю очками идет на первом месте в группе А. «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке.