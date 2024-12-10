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«РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» и «Астон Вилла» сойдутся в Лиге чемпионов 10 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«РБ Лейпциг» и «Астон Вилла» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Матч пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла» также отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Астон Вилла

В пятом туре общего этапа «РБ Лейпциг» уступил «Интеру» (0:1), а «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Лейпциг
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