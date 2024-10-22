«РБ Лейпциг» встретится с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов 23 октября

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» пройдет в среду, 23 октября, на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Трансляция встречи «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запустит мультикаст — переклички всех вечерних игр Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями матча «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» следите в нашем матч-центре.

«РБ Лейпциг» во 2-м туре общего этапа уступил «Ювентусу» (2:3), а «Ливерпуль» победил «Болонью» (2:0).