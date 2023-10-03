«РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в матче группы G Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке матчей дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт «Матч ТВ». Начало телеэфира — 21.45 мск.

Немецкая команда занимает первое место в турнирной таблице группы G с 3 очками. Английский клуб располагается на второй строчке в квартете, в их активе 3 балла.

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