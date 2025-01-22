«РБ Лейпциг» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 22 января

Матч «РБ Лейпциг» — «Спортинг» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов проходит в среду, 22 января. Начало игры в Лейпциге (Германия) на «Ред Булл Арене» — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «РБ Лейпциг» — «Спортинг» изучайте также в матч-центре на нашем сайте.

Смотреть игру в Лейпциге в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа запустит перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (с 23.00 мск).

В шестом туре общего этапа «Лейпциг» уступил «Астон Вилле» (2:5), а «Спортинг» — проиграл «Брюгге» (1:2).