«РБ Лейпциг» сыграет со «Спортингом» в Лиге чемпионов 22 января

«РБ Лейпциг» сыграет со «Спортингом» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями встречи «РБ Лейпциг» — «Спортинг» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке.

В 6-м туре общего этапа ЛЧ «РБ Лейпциг» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1, а «Спортинг» уверенно победил «Лилль» — 2:0.

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