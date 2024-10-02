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«РБ Лейпциг» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов 2 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press
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«РБ Лейпциг» примет «Ювентус» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «РБ Лейпциг» — «Ювентус» будут доступны в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию встречи покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Ювентус

В 1-м туре ЛЧ «РБ Лейпциг» проиграл «Атлетико» со счетом 2:1, «Ювентус» уверенно обыграл «ПСВ» — 3:1.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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