«РБ Лейпциг» и «Ювентус» сыграют в матче Лиге чемпионов

«РБ Лейпциг» примет «Ювентус» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября на стадионе «Лейпциг» в Германии. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Трансляция игры «РБ Лейпциг» — «Ювентус» пройдет на платформе «Okko Спорт» (контент по подписке). Стриминговый сервис также ведет переклички всех вечерних встреч еврокубков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «РБ Лейпциг» — «Ювентус» можно следить в нашем матч-центре.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» проиграл «Атлетико» (1:2). а «Ювентус» победил ПСВ (3:1).