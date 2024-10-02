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«РБ Лейпциг» — «Ювентус»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» и «Ювентус» сыграют в матче Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«РБ Лейпциг» примет «Ювентус» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября на стадионе «Лейпциг» в Германии. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Трансляция игры «РБ Лейпциг» — «Ювентус» пройдет на платформе «Okko Спорт» (контент по подписке). Стриминговый сервис также ведет переклички всех вечерних встреч еврокубков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «РБ Лейпциг» — «Ювентус» можно следить в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Ювентус

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» проиграл «Атлетико» (1:2). а «Ювентус» победил ПСВ (3:1).

ФК Лейпциг
ФК Ювентус

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