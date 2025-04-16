«Реал» и «Арсенал» проводят ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) в среду, 16 апреля, начинается в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между командами в Лондоне 8 апреля завершился победой хозяев со счетом 3:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Арсенал» можно также в нашем матч-центре.

Матч в Мадриде в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис в отдельной вкладке транслирует лучшие моменты двух игр вечера — между «Реалом» и «Арсеналом», «Интером» и «Баварией» (неделю назад миланцы выиграли в Мюнхене со счетом 2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

Победитель пары «Реал» — «Арсенал» в полуфинале встретится с «ПСЖ» (парижане обыграли «Астон Виллу» по сумме двух встреч со счетом 5:4).