16 апреля, 21:00
«Реал» назвал стартовый состав команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.
Запасные: Фран Гонсалес, Местре, Фран Гарсия, Вальехо, Модрич, Себальос, Гюлер, Браим Диас, Эндрик.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Мерино, Мартинелли.
Запасные: Нету, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Троссар, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Гоуэр, Генри-Фрэнсис, Нванери, Росиак.
Первый матч команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоялся в Лондоне 8 апреля и завершился победой «Арсенала» со счетом 3:0.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.