«Реал» — «Арсенал»: Беллингем, Мбаппе и Райс выйдут с первых минут

«Реал» назвал стартовый состав команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

Запасные: Фран Гонсалес, Местре, Фран Гарсия, Вальехо, Модрич, Себальос, Гюлер, Браим Диас, Эндрик.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Мерино, Мартинелли.

Запасные: Нету, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Троссар, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Гоуэр, Генри-Фрэнсис, Нванери, Росиак.

Первый матч команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоялся в Лондоне 8 апреля и завершился победой «Арсенала» со счетом 3:0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.