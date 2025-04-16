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16 апреля, 22:35

«Реал» — «Арсенал»: судья отменил пенальти в ворота гостей после вмешательства ВАР

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Главный арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал» Франсуа Летексье отменил пенальти в ворота гостей на 28-й минуте встречи.

На 23-й минуте Летексье назначил 11-метровый за фол полузащитника «канониров» Деклана Райса в своей штрафной на форварде «сливочных» Килиане Мбаппе.

После этого в эпизод вмешался ВАР. После просмотра повтора инцидента судья принял решение отменить пенальти.

Счет в матче «Реал» — «Арсенал» — 0:0. Гости выиграли первую встречу со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:2
Арсенал
Лаутаро Мартинес, Харри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс.«Реал» — «Арсенал», «Интер» — «Бавария». Онлайн-трансляция ответных матчей Лиги чемпионов

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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